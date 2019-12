-MEB'DEN SBS GÖREVLİLERİNE UYARI ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), hafta sonu yapılacak Seviye Belirleme Sınav'larında (SBS) görev alan personele yönelik çeşitli uyarılarda bulunuldu. MEB tarafından ''2011 Yılı Seviye Belirleme Sınavları'' konulu yayımlanan genelgede, sınavların sağlıklı ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için Bakanlık tarafından gerekli her türlü tedbirin alındığı belirtilerek, sınavın ön hazırlık çalışmalarından sınavların sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir uygulamalarına devam edileceği vurgulandı. Genelgede, 19 Mayıs 2011'de Kütahya'nın Simav İlçesinde meydana gelen deprem nedeniyle sınav giriş belgesi üzerinde bu ilçede sınava yerleştirildiği görülen öğrencilerden, ilin veya ilçenin milli eğitim müdürlüklerine başvuranların yedek salonda sınava alınması için gerekli her türlü kolaylığın gösterileceği belirtildi. Okul yöneticilerinin SBS'lerde yeterli sayıda il temsilcisi görevlendirmesi gerektiği ifade edilerek, il temsilcilerinin bina ve salon görevlilerinin görevlerine zamanında gelip-gelmediklerine ilişkin gerekli kontrolleri yapması gerektiğinin altı çizildi. Sınavla ilgili uyulması gereken hususların belirtildiği genelgeye göre, sınav evrakının muhafaza edildiği alanların güvenlik kamerası ile koruma altına alınması, bu alanların güvenliğinin emniyet birimlerince sağlanacağından yetkililerin emniyet birimlerine gereken her türlü desteği sağlaması gerekiyor. Sınav evrakının okullara nakledilmesi ve geri dönüşünde emniyet görevlileri ile işbirliği içerisinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Sınavlarda görevlendirilen personel mümkün olduğu kadar kendi görev yaptığı okullardan farklı yerlerde görevlendirilecek. Bu görevliler, sınav yapılacak binaya her türlü elektronik iletişim araçları, cep telefonu gibi cihazlarla gelmeyecek. Sınav öncesi sınav yapılacak binanın tüm katların, salonların ve bina çevrelerinin kontrolü emniyet görevlileri ile bina sınav yürütme komisyonları tarafından birlikte yapılacak. -GÖREVLİLER YÜKSEK SES ÇIKARAN AYAKKABI İLE DOLAŞMAYACAK- Öğrencilerin binaya alınmaları sırasında bina sınav komisyonu üyeleri emniyet görevlileri ile birlikte kimlik kontrolü yaparak öğrencileri salona alacak. Bina sınav komisyonu ile salon görevlileri cep telefonu veya elektronik iletişim araçları ile gelen öğrencilere karşı gereken tedbirleri alacak. Öğrenci velileri başta olmak üzere görevli olmayanların okul binası içerisine kesinlikle alınmayacak. Sınavlarda görevli personel, sınav esnasında öğrencilerin dikkatlerini dağıtıcı (kendi aralarında yüksek sesle konuşmak, sorular hakkında açıklama yapmak, sınıf içerisinde yüksek ses çıkaran ayakkabı ile dolaşmak gibi) tutum ve davranış içerisinde olmayacak. Seviye Belirleme Sınavı'nda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri için özürlü öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları ile ilgili gerekli tedbirler alınacak. Sınav yapılan binada kullanılmayan salon ve odaların kapıları sınav süresince kilitli olacak. Her ne sebeple olursa olsun tereddüte düşülen hususlarda, öğrencilerin mağduriyetinine sebebiyet verilmemesi için öğrencilerin sınava alınmaları, ancak durumun tutanakla tespit edilerek varsa ilgili belgelerle birlikte MEB'e bildirilecek.