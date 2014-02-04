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MEB'den SBS açıklaması: Öğrenci rızası olmadan işlem yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı SBS itirazına ret kararıyla ilgili açıklama yaptı

04 Şubat 2014 23:26

MEB, Ocak ayında ilk kararın açıklanmasının ardından puanların yeniden hesaplandığı belirtilerek 4 öğrencinin üst 99'unun da alt tercihine yerleşebildikleri belirtti. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerle iletişime geçilerek talep etmeleri halinde istekleri doğrultudunda işlem yapılacağı ifade edildi.
18. İdare Mahkemesi’nin 2013 Haziran ayında 8’inci sınıflar için yapılan Seviye Belirleme Sınavları (SBS) sonuçlarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle verdiği yürütmeyi durdurma kararına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı itiraz reddedilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi çerçevesinde 8'inci sınıflar için uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Bakanlığımız, Sınav ve Yerleştirme Yönergeleri ile Sınav Başvuru Kılavuzu hükümleri doğrultusunda 08 Haziran 2013 tarihinde 1.112.604 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sınav sonuçları 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanmış, ancak aynı gün yapılan inceleme sonucunda söz konusu sınavda Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın yabancı dil testlerine ilişkin değerlendirilmesinde yanlışlık yapıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı gün Almanca ve Fransızca testlerinden sınava giren adayların yeniden değerlendirilmesi yapılmış ve herhangi bir mağduriyete yer vermeyecek tedbirler alınarak yeni puanlar saat 17.00'de açıklanmıştır.
Akabinde öğrencilerimizden tercih başvuruları alınmış, asıl ve yedek yerleştirmeleri yapılmış, kayıtlar gerçekleştirilmiş ve eğitim öğretimin bir dönemi geride bırakılmıştır. Ancak 12 Temmuz 2013'te ilan edilen sınav sonuçlarına ilişkin işlemin aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde dava açılmış ve ilgili mahkemece 'dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği' gerekçesi ile sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık altı ay sonra yürütmenin durdurulması yönünde karar alınmış, bu karar 15.01.2014 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir. Dava konusu işlemin üzerinden yaklaşık altı ay geçmesinden sonra ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararının verilmesi ve yine verilmiş olan kararın Bakanlığımıza ve taraflara ulaşmadan basın yayın organlarında yer alması son derece anlamlı bulunmuştur. Esasında yukarıda da izah edildiği üzere, dava konusu işlemin mahkemeye intikal etmesinden önce, Almanca ve Fransızca testlerinden sınava giren adayların değerlendirilmesi yeniden yapılmış ve sınava giren bütün öğrencilerimizin sıralamaları ve yerleştirme işlemleri yeni duruma göre belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerimizin puan hesaplamaları ve okul yerleştirmeleri açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır. ?Ancak verilmiş olan karar mucibince ve mahkemenin yönlendirmesine göre, sınav sonuçları Bakanlığımızca yeniden hesaplanmış ve mezkûr karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmaların süresi içerisinde tamamlanması için mahkemenin ilk kararının Bakanlığımıza tebliğ edilmesiyle beraber hazırlıklar başlatılarak gerekli tüm önlemler alınmıştır."

 

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