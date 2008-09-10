MEB'den rahat kıyafet modelleri

MEB, web sayfasından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yaptığı açıklamada, planlanan yeni düzenlemeyle 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarında "mavi önlük" mecburiyetinin kaldırılacağı belirtildi. İ



İlköğretim ve ortaöğretim okul kıyafetlerine ilişkin modellerin MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla geliştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılacak bu düzenleme ile kıyafet serbestisi getirilmemekte olup, okullarımızdaki tertip, düzen ve disiplinden vazgeçmek mümkün bulunmamaktadır. Bununla, okul disiplini içerisinde öğrencilerimizin rahat edebilecekleri kıyafetlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrenci velilerinin okul kıyafetlerini 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için temin ettikleri ve kıyafet üreticilerinin yine bu yıl için kıyafet ürettikleri de dikkate alınarak veliler ve üreticilerin malî sıkıntıya girmemeleri bakımından bir yıl öncesinden bu yeni uygulamanın kamuoyu ile paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir."



İnternetten yayımlanan kıyafet modelleri ilköğretim 1, 2, 3, 4, 5. sınıflar, 6, 7, 8. sınıflar ve ortaöğretim öğrencileri için ayrı ayrı tasarlandı. "Kış" ve "Bahar" mevsimleri için farklı hazırlanan modellerin "spor" tarzları dikkat çekti.



Yeni modeller



Yeni kıyafetlerin özellikleri şöyle: İlköğretim: Kız çocuklar bahar mevsiminde polo yaka kısa duble kollu etek ucu yanlardan yırtmaçlı tişört, sol göğüs üstünde okul arması; altta tüm pilili,

pililer basen hizasına kadar dikişli, etek boyu diz hizası, ekose kumaşlardan etek. Tişört renginde soket çorap. Etekler düz renkli ve sol yanı tek sıra düğmeli de olabilecek.



Kış mevsiminde, süveter, uzun kollu kalın tişört ve kumaş pantolon da giyilebilecek. Kız öğrenciler kış aylarında kolları çıkarılıp yelek olarak kullanılan polar mont da giyebilecek.

Erkeklere de bahar mevsiminde polo yaka tişört, kumaş pantolon, kışın süveter, polar mont serbest olacak.



Liseli kızlar için bahar mevsiminde gömlek, boyunda okul armalı kravat, fular, süveter, sıfır yaka bluz, pantolon, kış mevsiminde gömlek, triko kazak, yelek, boyu diz hizasında etek ve jile, ceket, mont, mus çorap hazırlandı. Kızlar baharda gömlek-pantolon-süveter, gömlek-jile, bluz-etek-yelek, bluz-jile; kışın gömlek-etek-süveter-ceket, gömlek-jile-ceket, gömlek-etek-yelek-ceket, triko kazak-jile-mont kombinasyonu yapabilecek.



Liseli erkekler için de gömlek, kravat, kumaş pantolon, süveter, ceket, yelek, istenildiğinde yelek olarak kullanılabilecek mont modelleri tasarlandı. Erkekler de baharda gömlek-pantolon-süveter, gömlek-pantolon-yelek, gömlek-pantolon, kışın da gömlek-süveter- pantolon-ceket,

gömlek-pantolon-yelek-ceket, gömlek-pantolon-mont giyebilecek.

