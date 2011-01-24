-MEB'DEN PANSİYONLU OKULLARA SIKI TAKİP ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pansiyonlu okulların arzulanan hizmeti verebilmesi, işletme kalitesinin artırılması ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla dikkat edilecek hususları belirledi. Buna göre, kaloriferler düzenli olarak yakılacak, yemekler mümkün oldukça pansiyonlarda pişirilecek, öğrencilerin temizliğine dikkat edilecek. İl-ilçe milli eğitim müdürü veya yardımcıları tarafından mesai saatlerine bağlı kalmaksızın pansiyonlar sık sık ziyaret edilecek. MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan tarafından yayımlanan ''Pansiyon Hizmetlerinde Kalitenin İzlenmesi'' konulu yazıda, pansiyonların ev ortamını aratmayacak şekilde aile sıcaklığının yaşandığı mekanlar haline getirilmesi amacıyla zeminlerin halı ile kaplanması, yatakhanelerde terlikle dolaşılmasının sağlanması ve öğrencilerin günün gerektirdiği şartlara uygun eğitim alması, sosyal ve kültürel etkinlikler yönünde de ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortamlar olarak düzenlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Pansiyon kapasitelerinin daha çok öğrenciye hizmet verebilmesi amacıyla, verimli kullanılması, boş bırakılmaması, temizliği hijyeni, yemeklerin kalitesi, kullanılan araç-gerecin kontrolü, öğrencilerin beden temizliği, banyo, sıcak su gibi hizmetlerin sunumunun günümüz şartlarına uygun olarak yürütülmesinin de son derece önemli olduğunun altı çizildi. Pansiyonların arzulanan hizmeti verebilmesi, işletme kalitesinin artırılması ve standartların yükseltilmesi amacıyla bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Buna göre, pansiyonlarda boş kapasite bırakılmayacak. Hangi sebeple olursa olsun pansiyonlarda yatılı öğrencileri ile görevliler ve bakanlıkça izin verilenler dışında kimse barındırılmayacak. Yemeklerin mümkün olduğunca pansiyonlarda pişirilmesi ve hazırlanmasına özen gösterilecek. Ancak zorunlu nedenlerle yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesinde ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre verilip verilmediği yönetici ve öğretmenlerce takip edilecek. Kiler, mutfak, yemekhane, bulaşıkhane gibi ortak mekanlar daima temiz halde bulundurulacak, her türlü pis kokudan arındırılacak, nevresim, çarşaf, yastık kılıfları sıklıkla yıkanarak değiştirilecek, çatal, kaşık, bıçak, servis tabakları, sürahi ve su bardaklarının temizliğine özen gösterilecek. Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmeleri için ihtiyaç duyulan günlük kalori değerleri de dikkate alınarak, günlük menü hazırlanacak ve yemek listelerinin hazırlanmasında bir diyetisyen ile öğrenci temsilcisinin katılımı sağlanacak. Ambar devrinin yüksek tutulmasını sağlamak amacıyla yemeklerin çeşitliliği ve kalori miktarında kısıtlama yapılmayacak. Kaloriferler düzenli olarak yakılacak. Oda sıcaklığı korunacak ve öğrencilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmelerine meydan verilmeyecek. Öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı sağlaması amacıyla istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları sağlanacak. Gerektiğinde bu konuda resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunulabilecek. -''YETERLİ SAYIDA TEMİZLİK MALZEMESİ BULUNDURULACAK''- Yazıda, öğrencilerin temizlik hizmetlerinden yeterince yararlandırılmasına da dikkat çekildi. Öğrencilerin banyo imkanlarından yeterince yararlanmaları sağlanacak. Banyolarda yeterli sayıda saç kurutma makinesi ve ihtiyaca göre havlu gibi malzemelerin bulundurulmasına özen gösterilecek. Okulun ve pansiyonun uygun yerlerinde yeterli sayıda temiz, sağlam, çalışır ve kullanılabilir durumda el yıkama evyeleri bulundurulacak. Tuvaletlerin temiz kullanılması ve temizlik alışkanlığının geliştirilmesi konularında öğrencilere eğitim verilecek. Tuvaletlerin yeterli havalandırma düzeneğine sahip olması sağlanacak, sıvı sabun bulundurulacak. Yatılı öğrencilerin pansiyonda kalmasının zorunlu olduğu belirtilerek, sağlık gibi zorunlu haller dışında pansiyona geç gelmeyi alışkanlık haline getiren, pansiyona gelmeyen, arkadaşlarının huzurunu bozanlar rehberlikle ikna edilecek. Bu tutumlarını değiştirmemeleri halinde okul yönetimince velilerle görüşmeler yapılarak bu durumdaki öğrencilerin pansiyonlara devamları sağlanacak. İl-ilçe milli eğitim müdürü veya yardımcıları, şube müdürleri tarafından mesai saatlerine bağlı kalmaksızın pansiyonlar sık sık ziyaret edilecek. Belirtilen hususların takibi yapılacak ve gerekli önlemler gecikmeye meydan verilmeden alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2009-2010 yılı verilerine göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 88 bin 517 kapasiteli 533 pansiyon bulunuyor. Bu pansiyonlarda 39 bin 514'ü erkek, 28 bin 80'i kız olmak üzere toplam 67 bin 594 öğrenci kalıyor.