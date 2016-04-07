MEB'den okul kantinleri için yeni düzenleme; hangi ürünler satılmayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda satışı yapılacak gıda ve içeceklerin kriterleri yeniden belirlendi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren kantinlerde kızartma, cips, çikolata, gofret, şeker, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi ürünler satılamayacak.

bianet’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla yayımlanan genelgede göre okul kantinleri, çay ocakları ve büfelerinde satışı yapılacak gıda ve içeceklerin kriterleri yeniden belirlendi.

Buna göre, içme suyu, ayran, pastörize süt dışında kalan her türlü içecek, satışı uygun olmayan içecekler olarak sıralandı.

Satılamayacak gıdalar

Enerji, gazlı, aromalı, kolalı, aromalı doğal mineralli içecekler; aromalı şurup, içecek tozu ve su, meyveli içecek ve tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri ve suları, meyve suyu konsantresi; kızartmalar, cipsler, çerezler; çikolatalar, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri; guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler; kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donuk, parfe, mozaik pasta, muffin cupcake vb.); hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcılı yiyecek ve içecekler; krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması; çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç) okul kantinlerinde satılamayacak.

Satılabilecek gıdalar

Genelgeye göre satışı uygun gıdalar: Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuruyemişler, içme suyu, süt (pastörize), taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, yoğurt, ayran, pastörize peynir, günlük haşlanmış yumurta, çeşnili ekmekler.

Ayrıca tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. Ürünlerden yapılan, yumurta veya beyaz peynir, turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerle yapılan sandviçler, doğal mineralli su, şekersiz gıdalar da bu kategoride yer alıyor.

Genelge bütün özel ve resmi okul ve kurumları bağlıyor. (YY)