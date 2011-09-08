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Yaşam

MEB'den öğretmenlere uzaktan eğitim ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 21:04

-MEB'den öğretmenlere uzaktan eğitim  ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin her konuda kendilerini eğitmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenleyeceği uzaktan eğitimi, 14 Eylül'de ''yazılım dersi'' ile başlatacak. EĞİTEK Bilişim Hizmetleri Daire Başkanı Volkan Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in talimatıyla Türkiye'nin en köklü bilişim altyapılarından birinin kurulduğunu söyledi. Uzaktan eğitim altyapı bilişim teknolojisi olarak adlandırılan bu yapıyla geçen günlerde yeni göreve başlayacak aday öğretmenlere ulaşıldığını hatırlatan Akçay, ''Bunu Sayın Bakanın talimatıyla bir adım öne aldık. Daha önceki uygulamada öğretmenlerimizi belli merkezlerde toplayıp eğitmek zorunda kaldık. Şimdi öğretmenlerimizin uzaktan eğitim ile oturdukları yerden eğitimine başlıyoruz'' dedi. Bu uygulamanın ilk dersinin 14 Eylül'de yapılacağını belirten Akçay, ilk ders olan yazılım dersinin kendisi tarafından verileceğini kaydetti. Akçay, dersin bir gün, 17.00-21.00 saatleri arasında düzenleneceğini söyledi. Akçay, ''Öğretmen evinden, cep telefonundan, bilgisayarından, nereden isterse bağlanacak, istediği yerde, kendi başına, çayını içerek uzaktan eğitime katılabilecek'' diye konuştu. Bu derse en fazla bin 500 kişinin başvuruda bulunabileceğini söyleyen Akçay, bu uzaktan eğitim başvurularının yarın saat 17.00'ye kadar ''yazilim06@meb.gov.tr'' adresine yapılacağını bildirdi.

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