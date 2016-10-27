MEB’den öğretmenlere rotasyon tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin genel rotasyonunu 2017 yılında olacağını hayata geçireceğini duyurdu.

Öğretmen rotasyonu geri dönüyor.

Proje okullarında 8 yılını dolduran öğretmenlerin rotasyon uygulamasının ardından, genel rotasyon için de çalışmalara başlandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilk sinyali Antalya'da düzenlenen 2. Eğitim Kongresi’nde verdi.

Bakan Yılmaz, "Genel rotasyon dönüyor mu" sorusuna "Kanunda var" yanıtını vererek, “Biz kanuni çerçevede hareket ediyoruz kanunlar bizi bağlıyor kanunlar yol gösteriyor” şeklinde konuştu.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Bakan Yılmaz, 2015 yılının ağustos ayında rafa kaldırılan rotasyon uygulamasının yeniden gündeme alınması için talimatı verdi.

İlgili yönetmelik maddesi aynı eğitim kurumunda adaylık dahil 8 yıl çalışan öğretmenlerin aynı il içinde başka bir eğitim kurumuna atanmasını öngörüyor.

Bakanlık yetkilileri, rotasyon süresinin 12 yıla çıkarılabileceğini belirtiyor.

Uygulamanın gelecek yıl hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015 eylül ayında kademeli olarak rotasyon uygulamasına başlanacağını duyurmuştu.

Aynı eğitim kurumunda 12 yılını dolduran yaklaşık 40 bin öğretmenin etkileneceği uygulamadan, öğretmenlerden tercih alındıktan sonra, atamaların yapılmasına sayılı günler kala vazgeçilmişti.