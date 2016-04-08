MEB'den öğretmene soru: Besmelenin İngilizcesi ne?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçiş için düzenlediği sözlü sınavda, öğretmen adaylarına "Allah'ın varlığını bize kanıtla", "Bismillahirrahmanirrahim'in İngilizcesi nedir" türünde sorular sorulduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Muş’ta branşı İngilizce olan bir öğretmen adayına “Bismillahirrahmanirrahim’in İngilizcesi nedir? Şarap ve kilise kelimelerini nasıl öğretiyorsun? Allah’ın varlığını bize kanıtla” sorularının yöneltildiğini söyledi.

Eğitim İş Başkanı Veli Demir’in edindiği bilgilere göre, 81 ilde yapılan bu sözlü sınavlarda öğretmen adaylarına 24 Mart tarihinde branşı yabancı dil olan bir aday öğretmene sözlü sınavda şu sorular soruldu: Bismillahirrahmanirrahim’in İngilizcesi nedir? Allah’ın varlığını bize kanıtla?...