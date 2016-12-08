MEB'den meslek lisesi öğrencilerine sınavsız geçiş hakkı uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırıldığını belirterek, "Öğrenciler emek verecek, sınava girecek ve karşılığını alacak" dedi.

NTV'de yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun ile meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırıldığını anımsattı.



Bakanlığın mesleki eğitimde seferberlik başlattığını vurgulayan Gülay, ana hedeflerinin sektörün arzuladığı iş gücünü yetiştirmek olduğunu ifade etti. Gülay, meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin mesleki eğitimde devamsızlık oranları ve akademik başarıyı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, "Öğrenciler emek verecek, sınava girecek ve karşılığını alacak. Her şey üniversiteye girmek değil. Ana hedefimiz sektörün aradığı, arzuladığı iş gücünü oluşturmak.



Öğrencilerimizin (meslek liseleri) yüzde 50'ye yakını açık öğretim fakülteleri, sınavsız meslek yüksekokulu ile üniversiteye gidiyordu. İş gücüne katılım oranı yüzde 57'lerdeydi. Hedefimiz iş gücüne katılım oranını daha yukarıya çekmek ve üretime yönlendirmek" diye konuştu.

"Bu daha adil bir düzenleme"

Geçen hafta 26 maddede mesleki eğitimi düzenleyen yasa tasarısının kabul edilerek TBMM'den geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu hatırlatan Gülay, şunları kaydetti: "Meslek lisesini bitirenler, meslek yüksekokullarındaki kendi alanlarındaki 2 yıllık bölümlere sınavsız olarak geçebiliyorlardı.



Okul müdürleri, okul terk oranlarının yükseldiğini ve sınavsız bir üst öğrenime yerleşeceklerini bildikleri için öğrencilerin amaçsız olduğunu, derslerinde arzuladığı performansı ve okula devamı sağlayamadıklarını belirtiyorlardı. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile yapmış olduğumuz görüşmede, özellikle okul müdürlerinden gelen teklif doğrultusunda sınavsız geçiş kaldırılmıştır. Daha nitelikli iş gücü yetiştirilmesi adına sınavsız geçiş kaldırıldı.



İki yıllık meslek yüksekokulunu tercih eden bir öğrencinin sınavda alacağı puana, kendi alanında YÖK'ün belirleyeceği bir katsayı ve ortaöğretim başarı puanının çarpımıyla ortaya çıkan puan eklenecek. Dolayısıyla bu daha adil bir düzenleme diye düşünüyoruz. Orta öğretimde daha çok çalışan bir çocuk, başarısından dolayı meslek yüksekokullara daha kolay yerleşecek. Düzenleme ile hem meslek liselerinde eğitim ve öğrenme kalitesi hem de meslek yüksekokullarından mezun olanların öğretim ve eğitim kalitesi artmış olacak."

Gelecek yıl geçerli olacak

Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında daha nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yetişen iş gücünün kendi alanında çalışmasını hedeflediklerini aktaran Gülay, düzenlemenin gelecek yıldan itibaren geçerli olacağını belirtti.