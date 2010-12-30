-MEB'DEN MARDİN MAZIDAĞI YİBO'YLA İLGİLİ SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, Mardin Mazıdağı Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonunun yaptığı incelemelerin sonuçları ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ailesinden uzakta, anne ve baba sevgisine muhtaç çocuklarla ilgili olarak MEB'in en üst seviyede hassasiyet gösterdiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "YİBO'larda eğitim gören, her biri bizim için çok değerli ve özel olan çocuklarımızın aç kalması, bakım hizmetlerinin eksik kalması ve üşümesi Bakanlığımız tarafında kabul edilemez bir durumdur." Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun da çocukların mağdur edilmesini hangi gerekçeyle olursa olsun siyaseten asla kabul etmeyeceğini defalarca kez dile getirdiği anımsatılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının bu okulların üstünde hassasiyetle durduğu, son yıllarda yapılan düzenlemelerin bunun önemli göstergesi olduğu bildirildi. Açıklamada konu ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, daha önce açığa alınan, ancak mahkeme kararıyla dönen okul yöneticilerinin olay üzerine tekrar açığa alındığı ifade edildi. Söz konusu alt komisyon raporunda, MEB'in YİBO'larla ilgili hassasiyetinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, 76 ilde mevcut 38 yatılı YİBO'nun 185 bin 81 kapasitesi olduğu bildirildi. YİBO'larda 57 bin 362 kız, 77 bin 967 erkek olmak üzere toplam 135 bin 329 öğrencinin yatılı olarak öğrenim gördüğü belirtilen açıklamada, bu okullarda öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için öğrenci başına günlük yemek bedelinin 1,50'den 4,47 TL'ye çıkarıldığı ifade edildi. Sabah kahvaltılarında açık büfe, yatmadan önce de ek öğün (meyve, süt, kurabiye, pasta vb.) verilmesi uygulaması başlatıldığı anımsatılan açıklamada, 2010 yılında YİBO'lara toplam 22 milyon 728 bin 300 onarım, 16 milyon 165 bin donatım ödeneği, yakacak ödeneği, ek olarak 3 milyon 736 bin 630 TL gönderildiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "2007 yılından itibaren temizlik, yemekhane, mutfak, çamaşırhane, güvenlik teknisyenlik gibi ihtiyaçların etkili şekilde karşılanabilmesi amacıyla hizmet satın alma yoluna gidilmiştir. 2002-2010 yıllar arasında YİBO'lara 138 minibüs (hizmet aracı) alınarak verilmiştir. Okullarımızın yüzde 81'inde yatakhaneler koğuş tipinden oda tipine dönüştürülmüştür. Okullarımızın yüzde 88'inde banyolar hamam tipinden kabin sistemine dönüştürülmüştür. Yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan 1-5. sınıf öğrencilerinin taşımalı ilköğretim kapsamına alınmaları konusu 13 Nisan 2010 tarihli ve 7212 sayılı 2010/ 26 No'lu genelgeyle 78 il valiliğine bildirilmiştir. Spor salonu sayısı 112'den 164'e, hizmet aracı sayısı 237 iken 392'ye ulaşmıştır. 241 okulumuzda jeneratör varken bugün okullarımızın tamamında jeneratör bulunmaktadır. 404 olan kütüphane sayısı 500'e ulaşmıştır. 2002-2010 yılları arasında 99 yeni YİBO yapılmıştır, fiziki şartları uygun olmayan 65 YİBO kapatılmıştır. 2002-2010 yılları arasında 50 yatılı ilköğretim bölge okulumuza spor salonu yapılmıştır. Deprem kuşağı üzerinde bulunan 130 YİBO'nun 2002-2010 yılları arasında güçlendirmesi yapılmıştır. 2010 yılında mevcut yatılı ilköğretim bölge okul müdürlerinin tamamı hizmet içi eğitim kursundan geçirilmiştir. Yatılı ilköğretim bölge okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin sınavsız ortaöğretim pansiyonlarına yerleştirilmiştir." MEB'in YİBO'lara her yıl belirlenen miktarda ödenek gönderdiği belirtilen açıklamada, "Ancak, gönderilen ödenek doğrultusunda bazı okullarımızda hizmetin niteliği çok iyiyken, söz konusu YİBO'da olduğu gibi bazı okullarımızda istenen sonuç ne yazık ki elde edilememektedir. Bu sorun okul yöneticilerimiz arasındaki nitelik farkından kaynaklanmaktadır" ifadesine yer verildi. -"OKULUN BÜTÇE SORUNU YOK"- TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu raporunda bahsi geçen, 1970 yapımı Mardin Mazıdağı YİBO'nun 1000 kapasiteli olup 424 öğrenciyle hizmet verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "24 Kasım 2010 tarihinde TBMM İnsan hakları Alt Komisyonu tarafından okulda değerlendirmeye ilişkin olarak mahallinden alınan bilgiye göre, ziyaretin yapıldığı gün okulda bulunan mevcut 2 kalorifer kazanından birinin o hafta arızalı olduğu, bölgenin sıcak olması nedeniyle kaloriferlerin yakılma tarihinin Kasım ayını bulduğu, kalorifer kazanlarının yeni yakılmaya başlandığı, mevcut 2 kazandan birinin arızalı olması nedeniyle okula yeterli ısı sağlanamamıştır. Dolayısıyla ısınma sorununun geçici süreli olduğu, aynı hafta içerisinde kazanın tamirinin yapıldığı, şu anda böyle bir sorunun bulunmadığı, banyo için haftada 3 gün sıcak su verildiği, okulun 11 sözleşmeli toplam 14 temizlik personelinin bulunduğu, 424 yatılı öğrencisi bulunan okulda 14 personel ile bu hizmetlerin aksaklığa meydan verilmeden yürütülebileceği, temizlik konusunda yaşanan sorunlar personel yetersizliğinden değil mahallinden kaynaklandığı, çocukların doymadığı hususuyla ilgili olarak okulun pansiyon bütçesi ekte sunulmuş olup 2009 yılından 359 bin 492 lira 27 kuruş bütçesinin devrettiği, 2010 yılı bütçesinin 599 bin 760 TL olduğu, bu miktarın halen 379 bin 371 lira 51 kuruşunun harcanmamış bulunduğu kayıtlarımızın incelenmesinden anlaşılmıştır. Belirtilen okulun bütçe sorununun bulunmadığı anlaşılmıştır.