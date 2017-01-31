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Eğitim

MEB'den liselere '15 Temmuz' yarışması; en iyi yazana Erdoğan'la yurtdışı gezisi!

Dün başlayan yarışmada yazılar 28 Şubat-12 Mart tarihleri arasında toplanacak

31 Ocak 2017 13:44

Dil ve Edebiyat Derneği ile MEB, liselerde "Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu hikâye ve şiir yarışması başlattı. Birinci olan öğrenci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisine katılacak.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Dil ve Edebiyat Derneği; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğiyle liselerde, "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması düzenleyecek. MEB'in katılımın sağlanmasına ilişkin yazı gönderdiği yarışmanın amacı, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ramak kala, kaynağını milletten almayan, millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek" olarak açıklandı. Her öğrenci deneme, şiir ve hikâye dalından sadece birinde eser yazabilecek.

Yarışmada birinci olan öğrenci, Cumhurbaşkanlığı'nın uygun gördüğü bir yurtdışı gezisine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gidecek. Öğrenciye 15 bin TL nakit para ödülü verilecek. İkinci 10 bin TL, üçüncü 5 bin TL ödül alacak. Bu öğrencilere Dil ve Edebiyat Dergisi'nde yazı yazmak kaydıyla üniversite eğitiminde burs sağlanacak.

Dün başlayan yarışmada yazılar 28 Şubat-12 Mart tarihleri arasında toplanacak. Ödül töreni ise temmuzda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek.

Okullarda ise öğrencilerin; 1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'u konu alan "Darbeler tarihi" konusunda bilgilendirileceği öğrenildi.

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Dil ve Edebiyat DerneğiDarbeler Tarihi15 Temmuz Milli İrade ZaferihikayeşiirRecep Tayyip Erdoğan

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