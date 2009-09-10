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Yaşam

MEB’den lise sonlara tek ders sınav hakkı

MEB, tek dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan son sınıf öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanıdı

10 Eylül 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tek dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan son sınıf öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanıdı.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzasıyla “tek ders sınavı” konulu genelge yayımlandı. Genelgede, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başarı durumuyla ilgili MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği çerçevesindeki değerlendirme sonucunda bazı son sınıf öğrencilerinin tek dersten başarısızlıkları nedeniyle mezun olamadıklarının belirlendiği belirtildi.

Genelgede, eylülde yapılmakta olan sorumluluk sınavları ile ortalama yükseltme sınavlarından sonra tek dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin, başarısız dersinin hangi sınıfa ait olduğuna bakılmaksızın valiliklerce belirlenecek tarihlerde sınava alınacağı bildirildi.



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