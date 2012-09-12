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MEB'den lise son sınıflara tek ders sınav hakkı

MEB, liseden mezun olamayan son sınıfı öğrencilerine başarısız dersinin hangi sınıfa ait olduğunu bakılmaksızın tek dersten sınava girme hakkı tanıdı

12 Eylül 2012 19:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liseden mezun olamayan son sınıf öğrencilerine tek dersten sınava girebilme hakkı getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından yayımlanan genelgede, ortaöğretim kurumlarının 2011-2012 eğitim öğretim yılı durumu başarılarıyla ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda az sayıda da olsa son sınıf öğrencilerinin tek dersten başarısızlıkları nedeniyle mezun olamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Genelgeye göre, bu nedenle yönetmelik hükümleri gereğince Eylül ayında gerçekleştirilen sorumluluk sınavları ile ilgili genelge doğrultusunda yapılan sınavlardan sonra, tek dersten başarısızlığı nedeniyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan son sınıf öğrencileri, başarısız dersinin hangi sınıfa ait olduğuna bakılmaksızın valiliklerce belirlenecek tarihlerde sınava alınacak.

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