MEB'den ihraç ettiği 28 bin öğretmene: Eylül maaşının yarısını geri verin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ilk kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç ettiği 28 bin öğretmenden eylül maaşının yarısını geri istedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüklerini uyaran MEB, maaşları 15 Ağustos'ta yatan öğretmenlere ulaşılması talimatı verdi.
Darbe girişiminin ardından 81 ilde 37 bine yakın öğretmen açığa alınmıştı. Bu öğretmenlerden 28 bini 1 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanana KHK ile ihraç edilmişti.
MEB, geriye kalan 15 bin öğretmenin disiplin soruşturmasına devam ediyor. Öğretmenler açığa alındıkları dönemde maaşların üçte ikisini alıyordu.