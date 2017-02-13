MEB'den ihraç edilen öğretmenlere: Telefonunda ByLock olmadığını kanıtla!

Eğitim sendikaları KHK ile 2 bin 585 öğretmenin ihracının ardından MEB’e itiraz ederken Bakanlık öğretmenler hakkındaki suçlamalara karşı bilgi ve belge istedi. Öğretmenlerden, sahip oldukları telefonlar üzerinden yapılacak incelemenin, MİT’ten gelen liste ile karşılaştırılması ve savcılık imzalı "Üzerime kayıtlı hat ve cihazlarda ByLock uygulaması yoktur" yazılı bir belge talep edildiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) son KHK ile 2 bin 585 öğretmenin ihraç edilmesinin ardından harekete geçen eğitim sendikaları Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Bir Sen, üyelerinin göreve iade edilmesi için bakanlık ve hükümet nezdinde görüşmelere başladı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bakanlık yetkilileri sendikalardan itirazlar karşısında öğretmenler hakkındaki suçlamalara karşı bilgi ve belge istedi. Herhangi bir soruşturma geçirmeden görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenler için temel gerekçe ise üzerlerine kayıtlı telefonlarda, Gülen cemaatinin kendi arasında iletişim kurduğu program olarak kabul edilen ByLock programının bulunması, Bank Asya hesap ilişkileri ve terör örgütleri bağlantısı iddiası gösterildi.

Sendikaların görüşmelerinde bakanlık, ByLock’ta kayıtlı olduğu iddia edilerek ihraç edilen öğretmenler için savcılıkları işaret ederek temiz kâğıdı istedi. Adliyelere yönlendirilen öğretmenlerden, sahip oldukları telefonlar üzerinden yapılacak incelemenin, MİT’ten gelen liste ile karşılaştırılması ve savcılık imzalı "Üzerime kayıtlı hat ve cihazlarda ByLock uygulaması yoktur" yazılı bir belge talep edildiği öğrenildi. Öğretmenlerden ayrıca, diğer suçlamalar için ise daha önce haklarında açılmış davalardan beraat ettiklerine ilişkin belgeleri sunmaları veya soruşturmalarla aklandıklarını belgelemeleri istendi.

"Daha titiz olunmalı"

Hükümete yakınlığı sebebiyle üyelerinin haklarını yeterince korumamak ve pasif kalmakla eleştirilen Eğitim Bir Sen’in Genel Başkan Vekili Latif Selvi, “Şifreli konuşmalarla ilgili savcılıklarda ifadeleri alınan, bu hat kendisi üzerlerine kayıtlı olsa da kendisinin kullanmadığı mahkeme yolu ile tespit edilmişler var. Daha titiz dikkatli değerlendirme yapılmasını, bant çözümlerinin yapılarak kimin kullandığının belli olması, yazılı ve sözlü çözümlerin yapılarak tespit edilmesini istiyoruz” dedi. Bank Asya’da hesabı olduğu gerekçesi ile ihraç edilenler hakkında da, insanların çeşitli vesilelerle banka ile ilişkisi olabileceği ama bunun doğrudan örgütle irtibat anlamına gelmediğini vurgulayan Selvi, altını olup bozdurmak isteyenlerin altını TL’ye çevrilince yeni hesap açmış gibi algılandığını ve bunun da mağduriyete neden olduğunu söyledi.

"Yetti artık bu hukuksuzluk"

Eğitim İş Sendikası’nın Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “FETÖ bahanesiyle girişilen tasfiye sürecinde yıllarca kol kola hüküm süren saltanatın gerçek failleri, asıl işbirlikçileri saltanatlarını sürdürmekte ancak aydın, laik ve demokrat kitleler hedef seçilmektedir. Gece yarısı karanlıklarında hazırlanan listeler aydınlık Türkiye sabahını engelleyemeyecek, eğitim emekçileri, laik, demokratik cumhuriyeti müdafaa için gözünü budaktan sakınmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

"En büyük darbe yandaşa"

Eğitim İş Sendikası’nın Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “FETÖ bahanesiyle girişilen tasfiye sürecinde yıllarca kol kola hüküm süren saltanatın gerçek failleri, asıl işbirlikçileri saltanatlarını sürdürmekte ancak aydın, laik ve demokrat kitleler hedef seçilmektedir. Gece yarısı karanlıklarında hazırlanan listeler aydınlık Türkiye sabahını engelleyemeyecek, eğitim emekçileri, laik, demokratik cumhuriyeti müdafaa için gözünü budaktan sakınmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

15 Temmuz’un ardından 33 bin 65 öğretmen ihraç edilirken, son KHK ile yaşanan memuriyetten çıkarmaların çoğunluğunu da yine hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen üyeleri oluşturdu. 686 sayılı KHK ile 2 bin 585 öğretmenin ihracında henüz net bir çalışma yapılmadığı belirtilse de en büyük yarayı Eğitim Bir Sen alırken ikinci sırayı ise Türk Eğitim Sen aldı. İhraçların sendikal dağılımında 3. sırada yer alan Eğitim Sen’in ise 480 öğretmen ve 136 akademisyen üyesi ihraç edildi.