MEB’den futbola destek

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında "okul futbolunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına" ilişkin işbirliği protokol imzalandı.



23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında "okul futbolunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına" ilişkin işbirliği protokol imzalandı



İmza töreninde, Bakan Çelik, ilkokuldan itibaren spora yatkın öğrencileri tespit edeceklerini ve spor liselerine yönlendireceklerini kaydetti.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener "Bu projeyle gelişimin önündeki engeller kalkacak. Nüfusu bizim yarımız kadar olan Arjantin'in 1535 futbolcusu yurt dışında profesyonel futbol oynuyor. Bizim bu konuda çok büyük kaynağımız, potansiyelimiz var, ama bu zenginlik işlenmemiş. Bu projeyi adım adım, sabırla gerçekleştireceğiz. Biz TFF olarak küçük küçük projeler yerine tek ama etkili, geniş kapsamlı bir proje başlatmak istedik. Bu kapsamda MEB ve kulüpler ile işbirliğine girdik. Bu proje kapsamında futbol akademileriyle elit futbolcu yetiştireceğiz. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da suni çim tesisleri yapacağız. Elimizde bulunan tesisleri 7-15 yaş arası gençlerin kullanımına açacağız." İfadelerine değindi



Millî Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ise TFF Eğitim Dairesiyle birlikte Türkiye'de bulunan önemli potansiyeli futbol adına kullanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ''Bir şekilde futbol topunu okullara sokmak niyetindeyiz'' dedi.



