T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MEB’den futbola destek

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında okul yaygınlaştırılmasına ilişkin işbirliği protokol imzalandı.

07 Mart 2009 02:00

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında "okul futbolunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına" ilişkin işbirliği protokol imzalandı.

23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında "okul futbolunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına" ilişkin işbirliği protokol imzalandı

İmza töreninde, Bakan Çelik, ilkokuldan itibaren spora yatkın öğrencileri tespit edeceklerini ve spor liselerine yönlendireceklerini kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener "Bu projeyle gelişimin önündeki engeller kalkacak. Nüfusu bizim yarımız kadar olan Arjantin'in 1535 futbolcusu yurt dışında profesyonel futbol oynuyor. Bizim bu konuda çok büyük kaynağımız, potansiyelimiz var, ama bu zenginlik işlenmemiş. Bu projeyi adım adım, sabırla gerçekleştireceğiz. Biz TFF olarak küçük küçük projeler yerine tek ama etkili, geniş kapsamlı bir proje başlatmak istedik. Bu kapsamda MEB ve kulüpler ile işbirliğine girdik. Bu proje kapsamında futbol akademileriyle elit futbolcu yetiştireceğiz. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da suni çim tesisleri yapacağız. Elimizde bulunan tesisleri 7-15 yaş arası gençlerin kullanımına açacağız." İfadelerine değindi

Millî Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ise TFF Eğitim Dairesiyle birlikte Türkiye'de bulunan önemli potansiyeli futbol adına kullanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ''Bir şekilde futbol topunu okullara sokmak niyetindeyiz'' dedi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24