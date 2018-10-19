MEB'den Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararıyla ilgili açıklama: Henüz kesinleşmedi

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı\'nca Danıştay 8\'inci Dairesi\'nin \'öğrenci andı\' kararıyla ilgili \"Danıştay 8\'inci Dairesi, 24 Nisan 2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir\" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan Danıştay 8\'inci Dairesi\'nin \'öğrenci andı\' kararıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kararın henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Medyaya \'Öğrenci Andı Geri Dönüyor\' başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik\'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.\"