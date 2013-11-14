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Yaşam

MEB'den çocuğunu özel okula gönderene teşvik

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), çocuğunu özel okula gönderecek velilere teşvik sağlayacak

14 Kasım 2013 10:59

Dershaneleri özel okula dönüştürme çalışması yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, 2014'te çocuğunu özel okullara gönderecek velilere de teşvik sağlayacak.

MEB 2014'te özel okullardaki öğrenci sayısının artması için afiş ve broşürler de bastırılacak. Velilere maddi destek sağlanması için düzenleme yapılacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, MEB'in hazırladığı "2014 Mali Yılı Performans Programı" kitabında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan yeni düzenlemelerle örgün eğitimdeki öğrenci sayısına göre özel öğretimin genel eğitim içindeki payı 2012 yılı sonu itibarıyla yüzde 3.8 olarak hesaplanmıştır. 2013 sonunda bu oranın yüzde 4.2 civarında olması beklenmektedir. Dolayısıyla, velilerin çocuklarını özel okullara göndermesini sağlayacak maddi destek sağlanması yönünde düzenlemeler yapılarak özel eğitimin genel eğitimimiz içindeki payının yüzde 5'e çıkarılması hedeflenmektedir." Bu arada Bilim ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de TÜBİTAK eliyle Türkiye'deki üstün zekalı çocuklar için İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde okul kurulacağını açıkladı.

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