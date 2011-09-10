-MEB'den boş kontenjanlara ek kayıt ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, fen, sosyal bilimler, anadolu, anadolu öğretmen ve anadolu sağlık liselerinde boş kalan kontenjanlar için öğrencilere ek kayıt hakkı verildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinin, ''Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'' doğrultusunda, öğrenciler tarafından yapılan tercihlere göre puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle yapıldığı belirtildi. Kılavuzda yer alan takvime göre son kayıtların 9 Eylül 2011 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlandığı anımsatılan açıklamada, şöyle denildi: 'Her yıl olduğu gibi, bu yıl da kayıt ve yerleştirme işlemleri sonrasında, bazı okullarımızda kayıt hakkı kazandığı okullara kayıt hakkını kullanmayan öğrencilerden meydana gelen ve geçmiş yıllara göre daha az ölçüde olduğu tespit edilen ve ekte sunulan kontenjan boşlukları olduğu görülmüştür. Bakanlığımız, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, daha çok öğrencimize isteklerine uygun okulda eğitim imkanı sunulması ve okullarımızın kapasitelerinin en üst seviyede kullanılması amacıyla yeni bir kayıt dönemi başlatılmasını kararlaştırmıştır. Buna göre, sisteme dahil herhangi bir öğretim kurumuna asıl listeden kayıt hakkı kazandığı halde 5–9 Ağustos tarihlerinde kaydını yaptırması gerekirken kayıtlarını yaptıramayan veya kayıt işlemleri tamamlanmayan öğrencilerin bu okullarda boş kontenjan olması halinde kayıtları 12–13 Eylül 2011 tarihlerinde yapılabilecektir. Bu durumda olan öğrencilerin velilerinin ilgili okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmekte olup bu tarihten sonra kayıt yaptırabilmeleri mümkün olmayacaktır. Bunlardan özel yetenek, mülakat ve beden yeterliliğine tabi tutulacakların 12 Eylül 2011 tarihinde okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.'' Açıklamada, fen, sosyal bilimler, anadolu, anadolu öğretmen ve anadolu sağlık meslek liselerinde boş kalan kontenjanlara, daha önce ilan edilmiş olan yedek listedeki sıralardan devam edilerek bu okullara kayıt hakkı kazananların 13 Eylül 2011 tarihinde saat 18.00 itibarıyla ''https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacağı belirtildi. Okulların boş kontenjan sayısına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 14 Eylül 2011 tarihinden 15 Eylül 2011 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar kayıtlarını yaptırmalarının zorunlu olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu saate kadar kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Listede ismi olduğu halde kayıt hakkını kullanmak istemeyen velilerin kayıt hakkından vazgeçtiklerini dilekçeyle ilgili okula bildirmeleri gerekmektedir. Okul yöneticileri kaydını alan öğrencilerin iptal işlemleri ile kayıt işlemlerini anında sisteme işleyeceklerdir. Süresi içerisinde başvuran öğrencilerin kayıtlarının zamanında yapılmamasından okul yöneticileri sorumlu olacaktır. Sisteme dahil olan ancak yukarıda sayılan okulların dışında kalan; meslek, anadolu meslek, teknik liseler ile anadolu imam hatip liselerinin boş kalan kontenjanları ile ilgili işlemler Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'nun 2.9 maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Değerli veli, öğretmen ve öğrencilerimizin konuyla ilgili her türlü bilgi, talep ve sorunları için Alo Eğitim '444 83 83' hattı hizmetlerindedir.''