-MEB'DEN ARAPÇA DERSİ İÇİN HİZMET ALIM İLANI ANKARA (A.A) -29.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitim-öğretim yılından itibaren okullarda seçmeli yabancı dil olarak okutulmaya başlanan Arapça dersinin müfredatını geliştirmek üzere hizmet alım ilanına çıktı. İlanda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, Ortaöğretim Projesi kapsamında ortaöğretim kurumlarında uygulanmak üzere ortaöğretim Yabancı Dil Arapça (hazırlık ve 9-12. sınıflar) dersi öğretim programının program geliştirme çalışmaları için yerel danışmanlardan hizmet alacağı belirtildi. Başvurmak isteyenlerin alanda en az doktora derecesine sahip olmaları, alanda en 5 yıl çalışmış olmaları ve Arapça, Arap Dili eğitimiyle ilgili bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olması gerekiyor. Adayların ayrıca, sunum ve bilgisayar becerisine sahip, ekip çalışmasına yatkın olmaları isteniyor. Arapça dersinin programını oluşturmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde kurulacak olan Program Geliştirme Komisyonu ile birlikte veya koordineli olarak ortaöğretim kurumlarının 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında yabancı dil dersi olarak okutulacak Arapça dersi öğretim programının eğitimdeki yeni yaklaşımlar ve stratejiler doğrultusunda hazırlanacak. Program hazırlanırken, akademik çevrelerden de destek alınacak ve çalıştaylar düzenlenecek. Program geliştirme çalışmaları bir yıl sürecek. Bakanlar Kurulu, 8 Nisan 2010'da, örgün eğitim kurumlarında Arapça eğitim ve öğretiminin yapılmasını kararlaştırmıştı. Okullarda, halen Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça dersleri seçmeli yabancı dil olarak okutuluyor.