MEB'den 54 aylık çocukları okullaştırma projesi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4-5 yaş grubunda yüzde 70 okullaşma hedefini yakalamak için harekete geçtiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlamadan önce en az 1 yıl okul öncesi eğitimi sağlamak amacıyla 4-5 yaş grubundaki çocukları okullaştıracak. Yüzde 70 hedefini yakalamak için bakanlığın, beslenme haricinde velilerden ücret almayacağı belirtildi.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sosyo-ekonomik duruma göre belirli okullarda ücretsiz anaokulları ve anasınıfları belirleyecek. Tüm çocukların en az 1 yıl, okul öncesi eğitim almış olarak ilkokula başlamaları sağlanacak. Öncelikle bir sonraki yıl zorunlu eğitime başlayacak 54-65 aylık çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilecek.

Okulun kayıt bölgesindeki 54-65 aylık çocukların eğitim talebi karşılandıktan sonra daha küçükler için grup açılacak.

Ücret yok

Bu kapsamda okul tarafından beslenme ve benzeri hizmet verilmemesi durumunda veliden ücret talep edilmeyecek. Talep edilmesi durumunda ise ücret, velilerin çocuklarını okula göndermelerine engel teşkil edecek düzeyde olmayacak. Ücret alınmayan dezavantajlı yerleşim yeri ve okullara yardımcı personel istihdamı konusunda ayrıcalık gösterilecek. Bu okulların kırtasiye, temizlik, eğitim araç gereci zamanında karşılanacak. Fiziki mekânlardan tam kapasite ile yararlanmak için yarım günlük eğitim konusunda titizlik gösterilecek. Okulun kayıt alanında okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaptıramayan yarım gün eğitim talebi olan çocuklar varken ücretli çocuk kulübüne onay verilmeyecek. Kulüp açılacak okullarda velilerin çocuklarını kaydında gönüllülük esasına dikkat edilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri e-okul sisteminde kendilerine bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının derslik, şube ve çocuk sayılarını kontrol edecek. Varsa kapasite altında çocuk kaydı olan anaokulu veya ana sınıfı ile ilgili alan taramalarını yaptıracak ve okullaşmayı artırıcı önlemler alacak.