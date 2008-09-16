MEB'den 500 bin öğrenciye soğuk şaka!

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) katılmayan 6. sınıf öğrenci sayısının 273 bin 291, 7. sınıf öğrenci sayısının ise 228 bin 504 olduğunu açıkladı.



Sınava katılmayan 6. sınıf öğrencilerinden 15 bin 71'i teşekkür belgesi sahibi olurken, bin 153'ü takdir belgesi sahibi. 7. sınıf öğrencilerinden teşekkür belgesi alanların sayısı 12 bin 698, takdir belgesi alanların sayısı ise 926 oldu.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, CHP Yalova Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi Muharrem İnce'nin boru önergesine verdiği yanıt, SBS'nin ilk yılında 500 bin öğrencinin Anadolu Lisesi, Süper Lise ve Fen Lisesi umutlarının söndüğünü gözler önüne serdi.





Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “SBS'ye katılmayan 6'ncı sınıf öğrenci sayısı 273 bin 291 ve 7'nci sınıf öğrenci sayısı ise 228 bin 504'tür Söz konusu sınava katılmayan 6'ncı sınıf öğrencilerinden teşekkür belgesi alanların sayısı 15 bin 71 ve takdir belgesi alanların sayısı bin 153, 7'nci sınıf öğrencilerinden teşekkür belgesi alanların sayısı 12 bin 698 ve takdir belgesi alanların sayısı 926'dır” dedi.



Bakan Çelik, bazı nedenlerle SBS'ye başvuramayan öğrencilerin SBS'nin yapılacağı güne kadar başvuruda bulunmaları için Valiliklere bir e-posta gönderildiğini anımsatarak, söz konusu e-posta'nın 20 Haziran 2008 tarihinde saat 16.54 itibarıyla gönderildiğini söyledi. Söz konusu e-posta kapsamında başvuran aday sayısının 6. sınıflarda 538, 7. sınıflarda ise 662 olduğunu bildiren Çelik, “Sözü edilen e-maile göre sınava katılımı sağlanan öğrencilerin tümü devlet okulu öğrencisidir.



Bu elektronik posta son anda sınava girmek için gelen öğrencilere zorluk çıkartılmaması için gönderilmiş olup öncelikle sınavların yapılacağı okul yöneticileri, ile il yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır. Bugüne kadar bu uyarıyı almadıkları için işlem yapamadığını bildiren yönetici ve veli başvurusu alınmamıştır. Sözü edilen elektronik posta ilgili tüm okullara ulaşmıştır. Bu uygulama, öğrencinin velisinin ilgisizliği veya bilgisizliği sebebiyle öğrencinin kendi iradesi dışındaki bir sebeple mağdur duruma düşmesini önlemek içindir. Dolayısıyla, planlaması eksiksiz yapılan bu uygulama iyi niyetli ve öğrenci odaklı bir düşüncenin sonucudur” açıklamasında bulundu.



'MEB, 500 bin öğrenciye soğuk şaka yaptı'



Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise, 500 bin öğrencinin SBS'ye girmemesi ve Anadolu Lisesi, Süper Lise ve Fen Liselerinde okuma şanslarının yok olmasının, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki niteliksiz kadrolaşma nedeniyle olduğunu söyledi. İnce, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanlış eğitim politikası uyguladığına işaret ederek, “Niteliksiz kadrolaşma, rehberlik hizmetinin olmaması ve Bakanlığın eğitim politikası nedeniyle 500 bin öğrenci Anadolu Lisesine gidemeyecek.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman ziyareti sırasında 'sınav bire düşürülsün' şeklindeki sözlerinin, bir şakadan ibaret olduğunu söylemişti. Asıl soğuk şakayı Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin öğrenciye yaptı” dedi

