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Eğitim

MEB'den 5 yıllık Ensar Vakfı protokolü

Ensar Vakfı, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu gibi etkinlikler düzenleyecek

29 Temmuz 2017 17:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ensar Vakfı ile 5 yıl geçerli olmak üzere ‘Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair işbirliği’ yaptı. Buna göre Ensar Vakfı sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemeye yönelik eğitim, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu gibi etkinlikler düzenleyecek. 

Protokolde MEB yükümlükleri arasında “Protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili vakıfla ortaklaşa belirlenen kulüplerin ortaöğretim kurumlarında kurulmasına imkân tanır” maddesi yer aldı. Bakanlık ayrıca düzenlenecek etkinlikler konusunda vakıfla koordineli çalışacak. 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Birlik Vakfı ile imzaladığı 3 yıllık protokole göre ise bu kapsamda açılacak kurslarda vakıf personeli olan eğiticilere, ihtiyaç duyulduğunda kendi bünyesinde bulunan öğretmenlere, uzmanlara veya usta öğreticilere görev verilmesini sağlayacak ve ücretlerini ödeyecek. İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri de yapılan işlemlerin mevzuatlara göre yürütülmesini, denetlenmesini sağlayacak.

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