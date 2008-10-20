MEB'den 44 projeye 3 milyon Euroluk destek

Orta Öğretim Projesi kapsamında 44 projenin desteklenmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından desteklenen projelere 3 milyon Euro hibe edilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen Orta Öğretim Projesi kapsamında 44 projenin desteklenmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından desteklenen projelere 3 milyon Euro hibe edilecek. 44 projeden, 99 okul ve 895 öğretmen faydalanacak.

Öğretmenlerin kapasitelerini arttırmayı, mesleki rehberlik sistemini oluşturmayı ve yabancı dil eğitimini geliştirerek mesleki-teknik orta öğretim kurumlarında reform gerçekleştirmeyi amaçlayan Orta Öğretim Projesi'nde “Mesleki Eğitim Girişimleri” programı için 44 projenin desteklenmesine karar verildi.



Meslek okulları ile meslek öğretmenlerinin kalitesini ve kapasitesini arttırmayı hedefleyen Mesleki Eğitim Girişimleri programı kapsamında meslek okulları tarafından tasarlanan yenilikçi tekliflerin desteklenmesi amacıyla 436 tane alt-proje başvurusu MEB'e yapılırken, hazırlanan bu 436 proje Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından kurulan komisyonca değerlendirildi. Başkanlık 44 projenin desteklenmesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından desteklenen bu projelere 3 milyon Euro hibe edilirken 44 projeden, 99 okul ve 895 öğretmen faydalanıcı olarak yararlanacak.



Proje etkinliği doğrultusunda hibe edilen para yapılacak faaliyetlere göre dağıtılacak, projeyi gerçekleştirmeyi planladıkları süre de bu doğrultuda farklılık gösterecek. Desteklenmeye hak kazanmış olan 44 projenin sahipleri, kendilerine ayrılan bu fonla ilgili birimler, sosyal ortaklar ve işletmeler ile işbirliği yapacak, meslek okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin kendi alanlarında gelişmelerine ve yabancı dilleri öğrenmelerine de destek verecekler.

