MEB'den 4 yeni proje

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ve hibelerle 4 yeni projeye daha başlıyor



Yaklaşık 55 milyon Euro hibe kullanılan projelerin 2009'da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu projelerden ilki 'Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi'. Bu çalışma, etkili okulöncesi eğitimi ve çocuk bakımını sağlamayı amaçlıyor. 'Özel Eğitimin Kapasitesinin Güçlendirilmesi' ise engellilerin eğitime erişimini ve toplumla bütünleşmesini hedefliyor. Diğer projelerden biri olan 'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi' ile 'Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması' da eğitim imkânlarının farklı kesimlere taşınmasını içeriyor. Bu çalışmada farklı yaş grubu ve eğitim seviyesindeki insanlara, özellikle kadınlara nitelikli eğitimin kazandırılması öngörülüyor. Bugüne kadar AB gibi uluslararası organizasyon fonlarıyla 1 milyar 243 milyon dolarlık 9 proje koordine edildi.

