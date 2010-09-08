-MEB'DEN "SBS" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan ''SBS'de 1544 birincinin gizlendiği'' yönündeki iddialara ilişkin, ''1 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavda ülkemizin hemen hemen tüm illerinden 500 tam puanı almış öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin tümünün İstanbul'da bulunan bir özel okulu aynı anda tercih etmeleri ihtimal dışı bir durumdur'' denildi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede ''1544 birinciyi gizlediler'' başlığıyla verilen ve ''Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun emri dolayısıyla seviye belirleme sınavına ilişkin ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılmadığı, soruların tamamını doğru yapanların sayısı ve isimlerinin açıklanmadığı...'' ifadelerine yer verilen haberin gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığının her dönemde olduğu gibi bu yıl da sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgileri kamuoyu ile anında paylaştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Nitekim, haberi yapan Habertürk gazetesi, muhabiri de dahil bütün eğitim muhabirlerine seviye belirleme sınavına ilişkin detaylı bilgiler e-posta ortamında gönderilmiştir. Ayrıca 1544 birinci, orta öğretim yerleştirme puanı (OYP) birincisi değil, 8. sınıf SBS puanı birincisidir. Resmi orta öğretim kurumlarına yerleştirmede 3 yılın SBS puanı ile yıl sonu başarı puanının birlikte hesaplanmasıyla ortaya çıkan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına göre yerleştirme gerçekleştirilmektedir. Özel orta öğretim kurumlarına yerleştirmede ise Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'nin kararı ile 8. sınıf SBS puanı dikkate alınmaktadır. Bu okullara öğrenci yerleştirme işleminde 8. sınıf SBS puanlarının esas alınmasıyla birlikte eşitlik olması durumunda geçmiş yıllara ait SBS puanları ve yaş durumunun dikkate alınacağı ilgili dernek tarafından karara bağlanmıştır. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavda ülkemizin hemen hemen tüm illerinden 500 tam puanı almış öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin tümünün İstanbul'da bulunan bir özel okulu aynı anda tercih etmeleri ihtimal dışı bir durumdur. Kaldı ki bu yerleştirme yöntemi, tamamıyla ilgili kurumlar tarafından belirlenmiştir.''