MEB'de yeni operasyon; 2 bine yakın personel açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), FETÖ soruşturması kapsamında, bin 980 personel açığa alındı.

MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, 'FETÖ' ile irtibatlı oldukları iddiasıyla görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gelen en son bilgiye göre MEB'de 30 bin 402 kişi KHK ile ihraç edilmişti.