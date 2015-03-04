MEB'de yeni dönem; anaokulluya yemek duası, ortaokulluya zikirmatik!

Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, 18 Şubat’ta anaokulları müdürleriyle yaptığı toplantının ardından ‘yemek duası’ okutulması için yazı gönderdi.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre yazıda, “Anaokullarımızın tüm yaş gruplarıyla, ilkokul-ortaokul bünyesindeki anasınıflarının tamamında öğrencilerin kahvaltı ya da yemek yemeden önce yapacakları dua, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş olup, kahvaltı ve yemek öncesi sırasıyla sınıf öğrencilerinden birinin yüksek sesle söyleyip diğer öğrencilerin tekrar edeceği duanın ilgili öğretmen nezaretinde yaptırılması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Bayram’ın kaleme aldığı iddia edilen dua ise şöyle:

“Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimi yemeden el açtım Allah’ım sana. Akıl, sıhhat, doğruluk, iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem. Okuluma gidemem, çabuk çabuk yiyelim, okulumuza gidelim. Bizi yaratan Allah’a her zaman hamd edelim. Amin.”

MEB: Yemekte bütünlük için

Bayram, uygulamayla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklama yapacağını söyledi. MEB ise şu bilgiyi verdi: “Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki anaokullarına bir yazı yollamış. Yemek duası konusunda bir bütünlük olsun diye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde komisyonda alınan kararla yazı gönderilmiş. Şu an bir inceleme başlatılmadı. Duada da sakıncalı bir ifade yer almıyor.”

Zikirmatik dağıtımı

İstanbul’da Esenyurt Erdoğanlar İlköğretim Okulu’nda ise öğrencilere zikirmatik dağıtıldı. Öğrenciler arasında yarışma yapılacağı öne sürüldü. Okul müdürü Ercan Koçak,“Kutlu Doğum Haftası kapsamında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, zümre kararıyla, isteyen öğrencilere zikirmatik dağıtmak istediler. Zikirmatiklerin dağıtılmasında bir sakınca görmedim. İsteyen öğrenciler aldı, kimseye zorla verilmedi. Bu konuda herhangi bir yarışma yapılmayacak”diye konuştu.