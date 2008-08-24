MEB'de şaşırtan atama!

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde EĞİTEK’e bağlı açık ilköğretim, açık lise ve açık meslek liselerine müdür ve müdür yardımcısı atamalarını gerçekleştirdi.

Atamalar, hiçbir duyuru yapılmadan ve başvuru alınmadan yapılırken, gelen “teklif” üzerine Personel Genel Müdürlüğü atamaları onayladı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e sunulan atamalar “önerisi” Bakan tarafından da onaylandı. 20’ye yakın kişi herhangi bir sınav ve başvuru sürecinden geçmeden müdür ve müdür yardımcısı unvanına sahip oldu.



Personel Genel Müdürü’nün oğlu artık müdür yardımcısı



İddialara göre, ataması yapılanlar arasında Personel Genel Müdürü Hikmet Orman’ın oğlu Sedat Orman’dan EĞİTEK Genel Müdürü Nizami Aktürk’ün Özel Kalemi Müdürü Serhat Türkoğlu’na kadar birkaç “önemli” isim de yer alıyor.

Atamalarda, yetenek ve liyakat ilkelerine dikkat edilmezken, görevinde yükselme bekleyen birçok kişi de “usulsüz” atama nedeniyle başka “baharı” beklemek zorunda kaldı. Açık meslek lisesine müdür yardımcısı atananlardan biri olan Abdurahman Adıgüzel de Bala Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaparken EĞİTEK’e bir süre önce görevlendirme ile gelmişti. Adıgüzel, bu atamalarda “şanslı” isimler arasında yer alarak müdür yardımcısı oldu.



Kadın yönetici atanmadı



Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde yönetici olabilmek için sınavlara giren personeller de bulunmasına karşın atamaların duyurusuz ve başvuru alınmadan yapılması, Bakanlık içerisinde de tepkiye neden oldu. Yapılan atamalar içerisinde kadın olmaması da dikkat çekiyor.



Açık ilköğretim, açık lise ve açık meslek liselerinin Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlanması yönünde de bir süredir çalışmalar sürdürülüyor. Yakın zamanda bu okullar Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlanacak.



Yönetici atama yönetmeliği defalarca yargıdan dönen Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşra teşkilatları olan milli eğitim müdürlüklerine yaptığı atamalar sayısız kez yargıdan geri dönerken, bu atamaların sonucunun ne olacağı merak konusu.

