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Yaşam

MEB'de 6 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ANKARA (A.A)

16 Aralık 2011 12:04

-MEB'de 6 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ANKARA (A.A) - 16.12.2011 - Milli Eğitim Bakanlığında (MEB), 6 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Kurulması Gereken Gezici Okul ve Gezici Öğretmenlikler Yönetmeliği, Yatılı-Pansiyonlu İlkokullar Yönetmeliği, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Açılacak Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönetmeliği, Yetişkinler İçin II. Kademe Eğitimi Programının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Hizmet-İçi Eğitim Dairesi Başkanlığının Kuruluş ve İşleyişleri Hakkında Yönetmelik ve MEB Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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