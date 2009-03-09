MEB'de 55 bin 786 ücretli öğretmen görev yapıyor

Öğretmen açığını kapatmak için Milli Eğitim’de 48 bin 986 sözleşmeli, 55 bin 786 ücretli öğretmen görev yapıyor.



23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Öğretmen açığını kapatmak için Milli Eğitim’de 48 bin 986 sözleşmeli, 55 bin 786 ücretli öğretmen görev yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenliğe geçişleri ile ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.



MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, derslik ve öğretmen ihtiyacına yönelik bilgi verdi. Çelik, bir derslikte 30 öğrenci hedefine göre ilköğretimlerde 65 bin 212, ortaöğrenimde ise 14 bin 919 dersliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Çelik, derslik ihtiyacının 35 öğrenci hedefine göre ilköğretimde 39 bin 176, ortaöğrenimde 7 bin 664, 40 öğrenci hedefine göre de ilköğrenimde 23 bin 71, ortaöğrenim de 4 bin 42 olduğunu kaydetti. Resmi eğitim kurumlarında bazı alanlarda branş fazlalığı bulunmasına rağmen bazı alanlarda da ihtiyaç olduğunu kaydeden Çelik, her yıl bütçe imkanlarına göre şartları tutan kişiler arasından ihtiyaç duyulan alanlara atama yapıldığını kaydetti.



Çelik İLSİS norm modülünden alınan resmi verilere göre 30 Aralık 2008 tarihi itibariyle 48 bin 986 sözleşmeli, 55 bin 786 ücretli öğretmenin görev yaptığını kaydetti.



Çelik öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili olarak da, “Bakanlığımız personelinin çalışma şartları ile emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık, ek ders ücreti ve diğer özlük haklarında personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkânları çerçevesinde iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir” dedi.

