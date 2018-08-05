MEB, Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu'nu yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere geçiş sisteminde Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu'nu yayımladı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan kılavuzda, LGS nakil işlemleri hakkında bilgiler yer alıyor. Bu kapsamda herhangi bir liseye yerleşemeyen adayların tercihler alınmış olacak.

Merkezi Yerleştirmeye Esas Nakil, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri proje uygulayan eğitim kurumları ile meslek ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkez Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Kılavuza şuradan ulaşabilirsiniz.