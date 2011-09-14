-MEB yeniden yapılandırıldı ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Milli Eğitim Bakanlığını (MEB) yeniden yapılandıran ''Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname, MEB'in görevleri, hizmet birimleri ve Bakanlık personelinin atamalarına ilişkin hükümler içeriyor. Kararnamenin, Bakanlığın görevlerini düzenleyen maddesine göre, MEB, okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programları tasarlayacak, uygulayacak, güncelleyecek ve öğretmenlerle öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürüterek, denetleyecek. Kararnamede, Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Milli Eğitim Bakanı'nın, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakan'a karşı sorumlu olduğu belirtiliyor. Daha önceki yasal düzenlemeye göre, Bakanlığın 7 olan müsteşar yardımcısı sayısı 5'e indiriliyor. Kanun hükmünde kararnameyle Bakanlığın birimlerine ilişkin yeni düzenleme de yapıldı. Buna göre, birimler ''Hizmet Birimleri'' adı altında toplandı. ''Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'' ile ''İlköğretim Genel Müdürlüğü'' birleştirilerek ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'' adını aldı. Mesleki eğitimle ilgili genel müdürlüklerin de ''Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'' olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. Düzenlemeyle zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek üzere ''Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'' oluşturuldu. ''Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü''nün adı ''Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'', ''Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü''nün adı ise ''Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'' olarak değiştirildi. -Müsteşar sözleşmeli çalıştırılabilecek- Kararnamenin, ''Sözleşmeli personel ve ek ödeme'' başlıklı maddesine göre, Bakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Milli Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacak personele, kararnamenin ekindeki cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Bakanın onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenecek. -Atamalar- Kararnamedeki atamalarla ilişkin düzenlemeye göre de öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılacak. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenecek. Okul ve kurum müdürleri, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanacak.