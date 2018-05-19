MEB, yeni eğitim yılında özel öğretimin payını arttırıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'ın (MEB), yeni eğitim yılında özel öğretimin payını artırmak için bütçesinden 1 milyar 509 milyon lira harcayacağı öne sürüldü. Özel öğretime teşvik amacıyla geçen yıl harcanan 1 milyar 200 milyon liraya ek 300 milyon lira daha ödenek ayrılacağı iddia edildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, bu paranın 1 milyar 278 milyon 684 bin lirasını özel okulda okuyan öğrencilere sağlanan eğitim ve öğretim desteği oluşturacak. 230 milyon 340 bin lira ise organize sanayi bölgeleri ve dışında okuyan özel mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine yönelik teşvik uygulamalarına aktarılacak.

Özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla teşvik uygulamaları geliştirilecek. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılan değişiklikle organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği sağlanacak. Örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler için öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Okulöncesi eğitimde özel öğretimin payı yüzde 15,20’den yüzde 16,50’ye çıkartılacak. İlkokulda yüzde 4,30, ortaokulda yüzde 5,40 ve ortaöğretimde yüzde 12 olan özel öğretim payları sırasıyla yüzde 4,70, yüzde 5,80 ve yüzde 12,20’ye yükseltilecek. Özel okulları teşvik için 2018 yılı sonuna kadar toplam 340 bin öğrenciye 1 milyar 278 milyon lira verilecek. Dershanelerin dönüştürülmesiyle oluşturulan temel liselerde öğrenim gören 63 bin 335 öğrenciye de para yardımı yapılacak.

Devlet okulu sayısı 4 bin azaldı

AKP hükümetleri döneminde özel okulların eğitim sistemi içinde artan payı MEB’in güncel verileriyle somutlaştı. 2016-2017 verilerine göre, özel okulların tüm okullar içindeki payı yüzde 12,8, özel okullara devam eden öğrencilerin payı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti. 2017 yılına gelindiğinde ise özel okula giden öğrenci sayısında yüzde 13’lük artış yaşandı. Geçen yıl 1 milyon 150 bin öğrenci özel okula giderken özel okula giden öğrencilerin sayısı güncel verilere 1 milyon 300 bin olarak yansıdı. 4+4+4 sisteminin ardından devlete ait ilkokul sayısı 4 bin azaldı. Aynı dönemde devlet okullarında öğrenim gören öğrenci sayısında ilkokullarda 770 bin, ortaokullarda ise 313 bin düşüş yaşandı. Buna karşın son bir yıl içinde açılan özel okul sayısı bin 177’yi buldu.