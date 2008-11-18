MEB 'uzaktan eğitimi' yaygınlaştırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin uzaktan yapılmasına yönelik çalışmaların ilk ayağını tamamladı.



Video konferans sistemi ile ilk olarak öğretmen eğitimine başlayan Bakanlık, 7 okulda Video Konferans Sistemini yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla tamamladı. 154 öğretmenin uzaktan eğitimi ile başlayan uygulama yakın zamanda genişletilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı, “Modbus” adı verilen sistem ile eğitimin uzaktan yapılmasına yönelik çalışmalarında ilk adımı tamamladı. Bakanlık, ilk olarak sanayi yoğun ve kalkınmada öncelikli bölgelerinden belirlenen 7 adet endüstriyel teknik öğretim okulu bünyesinde video konferans sistemi kurdu. Daha fazla sayıda öğrenci, öğretmen ve idarecilere meslek alanlarının gerektirdiği güncel bilgi ve becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı proje kapsamında Ankara İskitler Anadolu Teknik Lisesi, Antalya Merkez Anadolu Teknik Lisesi, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Anadolu Teknik Lisesi, İstanbul Tuzla Anadolu Teknik Lisesi, İzmir Mazhar Zorlu Anadolu Teknik Lisesi, Trabzon Merkez 80.Yıl Anadolu Teknik Lisesi ve Van Merkez Anadolu Teknik Lisesinde Video Konferans Sistemi kuruldu. Sistemin ana merkezi olarak Ankara İskitler Endüstri Meslek Lisesi seçilirken, projenin ilk ayağı için 448 bin dolar harcandı.



Uzaktan eğitim yaygınlaşıyor



Modbus'un kullanımı ile ilgili olarak ise 154 öğretmene eğitim Japon uzmanlar tarafından hazırlanan program çerçevesinde Modbus kullanılarak uzaktan eğitim verildi. Video Konferans Sitemi aracılığı ile yapılan eğitimde öğretmenlerin konuyu kendi aralarında tartışmaları da sağlandı.



Projenin ilk ayağında projenin uygulanmakta olduğu okul öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi Modbus aracılığıyla “seminerler” yapılarak aktarılacak.

Bakanlık seminerler sayesinde projenin yaygınlaştırılmasını amaçlarken, okullardaki problemlerin de sistem sayesinde öğrenilerek giderilmesini planlıyor.

