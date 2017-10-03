MEB, üstün zekâlı çocukları yatılı okulda topladı

Milli Eğitim Bakanlığı, IQ’su 150 ve üstü çıkan çocukları İstanbul Çamlıca’da yatılı bir okula topladı. "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi" adını taşıyan kurumda ortaokul ve lise bünyesinde eğitim verilecek.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, çocuklar, 'FETÖ' okulu olduğu iddiasıyla kapatılan özel bir kolejin el konulan sekiz büyük villasından oluşan yerleşkesinde yatılı öğrenim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri’nde (BİLSEM) yapılan WISC-R çoklu zekâ testinde IQ’su 150 ve üstü çıkan çocukları tek bir okulda toplamaya karar verdi. Okul için “her ilden bir çocuk” düşünüldü ancak bazı illerden IQ’su 150 olan çocuk çıkmadı.

BİLSEM yöneticileri bu özelliği taşıyan çocukların ailelerini arayarak, çocuklarının İstanbul’da üstün yetenekliler okulunda ücretsiz yatılı okumaya hak kazandığını bildirdi. Bazı aileler çeşitli kaygıları nedeniyle çocuklarını yollamak istemedi. Halen okulun 60 öğrencisinin bulunduğu ve resmi açılışın bu ay içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı söyleniyor. Yerleşkenin bir bölümünde de Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin bir bölümü bulunuyor.