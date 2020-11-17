MEB: Tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeni ek tedbirleri açıkladı. Erdoğan açıklamasında, tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini duyurmuştu.

TIKLAYIN: Erdoğan açıkladı: 'Sokağa çıkma yasağı, online eğitim, restoran ve kahvehanelere kapatma, seyircisiz spor' uygulamalarına geri dönüldü!