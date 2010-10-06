-MEB: TRAMVAY KAZASINDA ÖĞRETMENLERİN İHMALİ YOK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, ''İstanbul'da 11 Mart 2010'da meydana gelen tramvay kazasında okulda görevli olan yönetici ve öğretmenlerin ihmallerinin bulunmadığına'' karar vererek, ilgililer hakkında herhangi bir işlem yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde yer alan ''Müdür ve İki Yardımcısına Ceza'', ''Dram İçinde Dram'' başlıklı haberlerde sözü edilen okul müdürü ve yardımcılarının görevden uzaklaştırıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Söz konusu haberlerde, İstanbul Merter'deki Kemal Hasoğlu Lisesi Müdür Yardımcısı Sami Yavuz'un, 11 Mart akşamı okul çıkışında, 3 öğrencinin tramvay altında kalarak hayatlarını kaybettiği kaza nedeniyle sorumlu bulunduğu ve görevden alındığının belirtildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: ''Haberde Kemal Hasoğlu Lisesi Müdür yardımcılarından Sami Yavuz ile birlikte 2 idareci ve olay günü nöbetçi olan öğretmenin de görevden alındığı iddia edilmektedir. 11 Mart 2010 tarihinde meydana gelen tramvay kazasıyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, okulda görevli olan yönetici ve öğretmenlerin tramvay kazasında ihmalleri bulunmadığından işleme gerek olmadığı belirtilmiştir. Tramvay kazası hakkında, Kemal Hasoğlu Lisesi Müdür Yardımcısı Sami Yavuz, 2 idareci ve 1 öğretmene hiçbir şekilde ceza verilmemiştir. Bakanlığımızı zan altında bırakacak bu tür haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirmemesi adına yapılan açıklama basına saygıyla duyurulur.''