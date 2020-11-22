T24 LogoT24 Logo
Eğitim

MEB tatilden sonraki ilk programı paylaştı

22 Kasım 2020 21:09

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

 "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.

 

ETİKETLER

mebara tatilöğrencikoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24