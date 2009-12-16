MEB sözleşmeli öğretmen alacak

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerden 6 bin 122'sinin kadroya geçmesi nedeniyle boşalan yerlere yeniden sözleşmeli öğretmen atayacak.





MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın'dan alınan bilgiye göre, bugünkü atamalar sonucunda sözleşmeli öğretmenlerden 6 bin 122'si kadroya geçti.



Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesi nedeniyle yerlerine yeniden sözleşmeli öğretmen alınması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede adaylar, sözleşmeli öğretmenlik için 21-28 Aralık 2009 tarihleri arasında bakanlığın internet sitesinden elektronik ortamda başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilen adayların görevlendirmeleri 30 Aralık 2009 tarihinde KPSS puan üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecek.



Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin kılavuz “http://personel.meb.gov.tr” internet sitesinde önümüzdeki günlerde yayımlanacak.



