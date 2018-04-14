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Eğitim

MEB, sınavla öğrenci alacak liselerin listesini açıklamıştı; okullar arasında 'nitelik' tartışması başladı

Eğitim-Sen ve Eğitim-İş, 'nitelikli liste'nin yürütmesini durdurmak için mahkemeye gidiyor

14 Nisan 2018 14:42

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı sınavla öğrenci alacak okulların listesi tartışılmaya devam ediyor. 747’si imam hatip ve meslek lisesi olmak üzere açıklanan 1367 okulun hangi kriterlere göre seçildiği tartışılırken, liste dışı kalan okulların öğrenci, mezun ve velileri de, “Bizim okulumuz nitelikli” kampanyaları düzenliyor.

Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın aktardığına göre aralarında asırlık geçmişe sahip okulların yanı sıra yüksek puanlı bazı Anadolu liselerinin sınavla öğrenci alan okullar listesinde yer almamasına tepkiler artıyor. Özellikle 34 ilde Anadolu lisesine yer verilmemesi, buna karşılık tüm illerde imam hatip ve meslek liselerinin listeye girmesi eğitim sendikalarınca da eleştiriliyor.

Özel okula teşvik edecek

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, açıklanan listenin ve liseye geçiş sisteminin velileri özel okullara yönlendireceğini söyleyerek, şöyle diyor:

Anadolu liselerinin sayısı ihtiyacın çok altında. Örneğin 170 bin nüfuslu Amasya il merkezinde sınavla öğrenci alacak, kontenjanı 90 olan 1 fen lisesi var. Bu ilde akademik eğitim potansiyeli yüzde 1’lik dilimdeki yaklaşık 300 öğrencinin yarıdan fazlası özel okullara gitmek zorunda bırakılacak. Bazı illerdeki Anadolu liselerinin puanları fen liselerinden bile yüksek iken listeye bile giremediler. Listede gözde, başarılı, kendisini kanıtlamış bu okullara yer verilmediğini görüyoruz.”

Yönetmelik ve yönerge yargıda

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da TEOG yerine getirilen Ortaöğretime Geçiş Sistemi Yönetmelik ve Yönergesi’ne karşı Danıştay’da itiraz davası açtıklarını belirtti. Aydoğan, “Açıklanan listeler ve sistem velileri çocuklarını özel okula yönlendirmekten başka seçenek bırakmıyor. Bu düzenlemelere karşı çıkılması gerekiyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da Eğitim Sen ile birlikte Eğitim-İş Sendikası’nın da MEB’in nitelikli okullar sıralamasının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye gideceğini kaydetti. Balbay, “MEB sıraladığı okulların listesiyle ‘Bir asırlık gelenekleri yerleşmiş okulları nitelikli saymıyorum’ dedi. Bakanın 2 gündür yaptığı açıklamalar çaresizliğin itirafıdır” ifadesini kullandı.

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