MEB 'servis parasını ödemedi' diye okulda bırakılan çocuk için inceleme başlattı

Antalya'da 8 yaşındaki bir çocuğun görevliler tarafından servis parası ödenmedi diye okul servisine alınmaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, medyada "Servis parası ödenmediği gerekçesiyle bir çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı" haberlerine yer verildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettiş görevlendirip, olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Antalya’da 8 yaşındaki çocukları servis görevlileri tarafından okulda bırakılan aile büyük panik yaşadı. Çocukları bir saat ağlayarak sınıfta bekleyen aile, ihmal nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.