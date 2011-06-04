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Yaşam

MEB: SBS SORUNSUZ TAMAMLANDI ANKARA (A.A)

04 Haziran 2011 18:24

-MEB: SBS SORUNSUZ TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS), herhangi bir aksaklık yaşanmadan sorunsuz tamamlandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün, 1 milyon 70 bin 156 öğrencinin başvurduğu 8. Sınıf SBS'nin, 10'u yurt dışı olmak üzere toplam 654 sınav merkezinde, Türkiye saatiyle 10.00'da başlatıldığı belirtildi. Öğrencilere sınavda 23 Türkçe, 20 matematik, 20 fen bilimleri, 20 sosyal bilimler ve 17 yabancı dil olmak üzere 100 soru sorularak 120 dakika süre verildiği ifade edilen açıklamada, sınavda özel eğitim alan öğrenciler için de özür gruplarına göre her türlü tedbirin alındığı kaydedildi. Özel eğitim alan 1176 öğrencinin sınava girdiği, bunlardan 25'inin evde ya da hastanede gözetmen kontrolünde sınava alındığı belirtilen açıklamada, özür durumunu sınav günü bildiren bir öğrencinin tek kişilik salonda gözetmen kontrolünde, yazı yazdığı sağ kolu kırılan iki öğrencinin de gözetmen eşliğinde yedek salonda sınava alındığı bildirildi. Emniyet teşkilatından alınan bilgiye göre, sınavda herhangi güvenlik problemi yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''444 Bakanlık temsilcisi ile yaklaşık 25 bin emniyet görevlisi başta olmak üzere 134 bin 474 bina ve salon görevlisinin yer aldığı 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı, yurt içi ve yurt dışında, özürlü öğrencilere verilen ek süreyle birlikte Türkiye saatiyle 12.30'da, herhangi bir aksaklık yaşanmadan sorunsuz şekilde tamamlanmıştır.''

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