T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MEB PERSONELİ ''GIDADAN'' ZEHİRLENDİ ANKARA (A.A)

11 Mayıs 2011 16:49

-MEB PERSONELİ ''GIDADAN'' ZEHİRLENDİ ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Mustafa Ertek, önceki gün yemekhanelerinde öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personelinin, yapılan tetkikler sonucunda ''gıdadan'' zehirlendiğinin belirlendiğini söyledi. Ertek, Teratojenite Bilimsel Danışma Kurulu'nun oluşturulmasıyla ilgili olarak, Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısı sonrasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin, ''Milli Eğitim Bakanlığı personelinin zehirlenme şüphesi ile ilgili olarak, yemeklerden alınan numuneler merkezinize gönderilmişti. Sonuçlar belli oldu mu?'' sorusu üzerine Ertek, olay günü yenilen yemeklerden alınan numunelerin kendilerine ulaştırıldığını ve gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi. Ertek, ''Bu, bir gıda zehirlenmesidir. Bize örnekler geldi, analizleri yapıldı. Analiz sonuçların da bugün sabah itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiş olması gerekiyor. Zehirlenmenin etten, ayrandan ya da pilavdan olması çok fazla bir şeyi değiştirmiyor. Olay, sonuç itibariyle gıda zehirlenmesidir'' diye konuştu. Gıda zehirlenmesinin dünyanın her yerinde karşılaşılan bir durum olduğunu da ifade eden Ertek, ''Buradaki sorun, sayının fazla olmasıdır. Hepimiz, hayatımızın belli dönemlerinde gıda zehirlenmesiyle karşılaşabiliriz'' dedi. Önceki gün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli binaların yemekhanelerinde, et döner, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan öğle yemeğini yiyen MEB personeli, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle rahatsızlanarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24