-MEB PERSONELİ ''GIDADAN'' ZEHİRLENDİ ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Mustafa Ertek, önceki gün yemekhanelerinde öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personelinin, yapılan tetkikler sonucunda ''gıdadan'' zehirlendiğinin belirlendiğini söyledi. Ertek, Teratojenite Bilimsel Danışma Kurulu'nun oluşturulmasıyla ilgili olarak, Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısı sonrasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Milli Eğitim Bakanlığı personelinin zehirlenme şüphesi ile ilgili olarak, yemeklerden alınan numuneler merkezinize gönderilmişti. Sonuçlar belli oldu mu?'' sorusu üzerine Ertek, olay günü yenilen yemeklerden alınan numunelerin kendilerine ulaştırıldığını ve gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi. Ertek, ''Bu, bir gıda zehirlenmesidir. Bize örnekler geldi, analizleri yapıldı. Analiz sonuçların da bugün sabah itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiş olması gerekiyor. Zehirlenmenin etten, ayrandan ya da pilavdan olması çok fazla bir şeyi değiştirmiyor. Olay, sonuç itibariyle gıda zehirlenmesidir'' diye konuştu. Gıda zehirlenmesinin dünyanın her yerinde karşılaşılan bir durum olduğunu da ifade eden Ertek, ''Buradaki sorun, sayının fazla olmasıdır. Hepimiz, hayatımızın belli dönemlerinde gıda zehirlenmesiyle karşılaşabiliriz'' dedi. Önceki gün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli binaların yemekhanelerinde, et döner, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan öğle yemeğini yiyen MEB personeli, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle rahatsızlanarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.