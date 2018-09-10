MEB örgün eğitim istatistiklerini yayımladı; okullaşma oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlandığı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının verilerini kapsayan 2017-2018 yıl sonu örgün eğitim istatistiklerine göre, Türkiye'de geçen eğitim-öğretim yılında 17 milyon 885 bin 248 öğrenci örgün eğitim aldı. Açık öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısının ise 1 milyon 586 bin 823 olduğu belirtildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Net okullaşma oranına ilişkin verilerin paylaşıldığı raporda, ilkokul okullaşma oranının son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine gerilediği görüldü. Verilere göre, ilkokul çağındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 91,54 oldu. Öğrencilerin 4 milyon 870 bin 859’u ilköğrenimine devlet okullarda devam ederken 233 bin 740 öğrenci özel okullarda öğrenim gördü. İlköğretimde özel okul sayısı 2016-2017 eğitim yılına göre 294 artarak bin 618’e yükseldi.

Ortaokul çağında öğrenim görenlerin net okullaşma oranı ise geçen yıla göre azalarak yüzde 94,47’ye geriledi. Özel okulda okuyan öğrenci sayısı geçen yıla göre 33 bin artarak 321 bin 779’a ulaştı.

Özel okula kaçış

4+4+4 sisteminin eğitimde yarattığı tahribat da istatistiklere yansıdı. Lise çağındaki çocukların net okullaşma oranı yalnızca yüzde 83,58 olarak gerçekleşti. Liselerde öğrenim görenlerin sayısı 4 milyon 293 bin 806 ile ifade edildi. Devlet liselerinde okuyan öğrenci sayısı geçen yıla göre azalsa da özel liselerdeki öğrenci sayısı arttı. Geçen yıl özel lisede öğrenim gören 514 bin 480 öğrenciye bu yıl 45 bin öğrenci daha eklendi. Öğrenimini özel lisede sürdüren öğrenci sayısı 559 bin 838 oldu.

MEB’in raporunda, derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin veriler de paylaşıldı. Özel liselerde bir dersliğe 12.97, bir öğretmene ise 8.82 öğrenci düştüğü kaydedildi. Bu sayı akademik eğitim veren liselerde derslik başına 25.98 öğrenci ve bir öğretmene 14.60 öğrenci şeklinde gerçekleşti. Meslek liselerinde bir dersliğe 25.10 öğrenci, bir öğretmene ise 34 öğrenci düştü. Din öğretimi yapan liselerde ise bir dersliğe 15.69 öğrencinin, bir öğretmene de 12 öğrencinin düştüğü kaydedildi.

MEB 2017-2018 istatistiklerine göre öğrencilerin tercih etmek zorunda bırakıldıkları imam hatip okulları sayısında yine artış yaşandı. Anadolu imam hatip lisesi sayısı bir önceki öğretim yılına göre 253, imam hatip ortaokulu sayısı ise 557 arttı. Yeni öğretim yılında tahsisi öngörülen yatırım ödeneklerine göre, din öğretimi okullarına pastadan hatırı sayılır bir pay ayrıldı. Din öğretimi okullarına 2018-2019 eğitim yılında verilecek 690 milyon liranın tamamının, “Yapı tesis” kaleminden ödeneceği bildirildi.