-MEB ÖNÜNDE ''SİYAH YAŞ PASTALI'' EYLEM ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmemesini, Milli Eğitim Bakanlığının önünde yedi katlı siyah yaş pasta keserek protesto edecek. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun, sözleşmeli öğretmenlere 24 Haziran 2009'da bir söz verdiğini, sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçireceğini ve bundan sonra sözleşmeli öğretmen alınmayacağını açıkladığını ifade eden Koncuk, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun taslağının da hazırlandığını belirtti. Bu konuda hiçbir gelişme sağlanamadığını kaydeden Koncuk, ''Sözleşmeli öğretmenler, tam 500 gündür umutsuzca kadroya geçirilmeyi bekliyor. Ne yazık ki MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın da 18. Milli Eğitim Şurası'nda, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi ile ilgili hazırlanan kanun taslağının yasalaşmasının zor olduğunu söyleyerek, MEB'in bu işi kotaramadığını ortaya koymuştur'' dedi. 18. Milli Eğitim Şurası'nda, tüm öğretmenlerin kademeli olarak sözleşmeli hale getirilmesi yönünde karar alınmak istendiğini, bu kararın Türk Eğitim-Sen'in gayreti ile Genel Kurulda iptal edildiğini savunan Koncuk, 700 bin öğretmene böyle bir istihdam modelinin kabul ettirilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Koncuk, şunları kaydetti: ''Bilinmelidir ki sözleşmeli öğretmenler, kendisine söz verip de tutmayanları unutmayacak ve bunu bir kenara not edecektir. Oyalanmaktan bıkıp usanan sözleşmeli öğretmenler, sadece hakkı olanı istemektedir. Öğretmenlik mesleği ne yazık ki AKP iktidarı döneminde ayaklar altına alınmış, saygınlığını kaybetmiştir. Farklı türde öğretmen istihdamı öğretmenlere büyük bir haksızlıktır ve hak ile hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öğretmenlik mesleğini iş güvencesinden yoksun bir meslek haline getirmek isteyen iktidar, düğmeye basmıştır. Bugün sözleşmeli, ücretli gibi öğretmen istihdamını getirenler, yarın öğretmenlerin iş güvencesini ellerinden tamamen alacaktır. Bu operasyon adım adım ilerlemektedir. Aynı fakültelerden mezun olan, aynı işi yapan insanlar arasında farklı istihdam modellerinin uygulanması son derece utanç vericidir. Türk Eğitim-Sen olarak, Bakan Çubukçu'nun tutamadığı sözünün 502. gününü, 8 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde 7 katlı siyah bir yaş pasta keserek kutlayacağız. MEB önünde sözleşmeli öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığını protesto edeceğiz.''