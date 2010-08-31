-MEB ÖNÜNDE ''ATAMA'' EYLEMİ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Eğitim-Sen ve bazı sivil toplum örgütlerinin üyeleri, KPSS'nin kaldırılarak, Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak 300 bini aşkın öğretmenin koşulsuz atanması talebiyle eylem yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde, ellerinde pankartlarla ve çeşitli sloganlar atarak toplanan kalabalık grup, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti. Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, burada yaptığı açıklamada, MEB tarafından bugün yapılması planlanan 30 bin öğretmen atamasının, KPSS'de yaşanan kopya iddiaları ve sıralamada yapacağı değişiklikler düşünülerek ertelendiğini anımsattı. Soruların sınavdan önce sızdırıldığının kamuoyunda tartışılmaya başlanmasının KPSS'ye giren yüz binlerce kişiyi ve ailelerini tedirgin ettiğini belirten Bozgeyik, sendikalarının kopya iddialarının ilk gündeme geldiği andan itibaren konunun bütün boyutlarıyla araştırılmasını istediğini vurguladı. Bozgeyik, KPSS'de soruların daha önceden sızdırılması ve tartışmaların özellikle eğitim bilimleri testi üzerinden sürdürülmesinin, öğretmen olarak atanmayı bekleyen ve sayıları 300 bini aşan işsiz öğretmenin durumunu ve içinde bulundukları çöküntü psikolojisini daha da derinleştirdiğini savundu. Türkiye'nin öğretmen ihtiyacının giderek arttığını ifade eden Bozgeyik, MEB'in resmi verilerine göre 142 bin öğretmen açığı bulunduğunu, kendilerinin tespitine göre bu sayının 350 bine yakın olduğunu bildirdi. MEB'in bugüne kadar benimsediği yanlış atama politikasını ısrarla sürdürdüğünü iddia eden Bozgeyik, ''Ataması yapılması düşünülen öğretmen sayısı yeterli olmamakla birlikte özellikle resim, müzik ve beden eğitimi branşlarında, kimi mesleki alanlarda yeterince atama yapılmayarak bu alanlardan mezun olan öğretmenler mağdur edilmiştir'' görüşünü dile getirdi. ''Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu'' adına konuşan Yasemin Çakıcı ise ''kopya olayının, öğretmenlere uygulanan sınavın hiçbir güvenirliği kalmadığını gösterdiğini'' savunarak, ''Soruların servis edildiği apaçık ortaya çıkan kişiler, belirli cemaatlere mensuptur. Bu konuda, halkımızın da hakkı yenen yüz binlerce mağdur öğretmenin arkasında durmasını istiyoruz'' diye konuştu. KPSS'nin tamamen geçersiz olduğunu savunan Çakıcı, ''3 bin 227 adayın kopya çektiğine dair ciddi şüpheler olduğu ve delillerin araştırıldığı söyleniyor. Ancak kopya olayının bu sayıyla sınırlı olduğu söylenemez. Bu kişilerin çevrelerine de soruları yaydıkları olasıdır ve tüm bu kişilerin ortaya çıkarılması imkansızdır'' dedi. Çakıcı, KPSS'nin derhal kaldırılmasını, Türkiye'nin öğretmen ihtiyacını karşılayacak 300 bin öğretmenin atamasının koşulsuz gerçekleştirilmesini, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarının kaldırılmasını istediklerini kaydetti. Eyleme, Eğitim Emekçileri Derneği, İşsiz ve Güvencesiz Eğitimciler Platformu, Öğrenci Gençlik Sendikası, Özel Öğretim Kurumları Çalışanları Derneği ve Öğrenci Velileri Derneği üyeleri de destek verdi.