MEB, okullarda Koronavirüs'e karşı alınacak tedbirleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar için Sağlık Bakanlığı'nca öngörülen Koronavirüs tedbirlerini içeren bir video mesaj paylaştı.
Bakanlığın sosyal medyadaki tüm hesaplarından "Koronavirüsten nasıl korunuruz?" başlığıyla paylaşılan videoda, "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları" adı altında öneriler sıralandı.
Mesajda, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuya özen gösterilmesi, egzersiz yaparak hareketli hayat tarzı benimsenmesi, okullarda kış ayları dahil sınıflar ve diğer kapalı alanların sık havalandırılması gerektiği belirtildi.