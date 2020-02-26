T24 LogoT24 Logo
Sağlık

MEB, okullarda Koronavirüs'e karşı alınacak tedbirleri açıkladı

26 Şubat 2020 19:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar için Sağlık Bakanlığı'nca öngörülen Koronavirüs tedbirlerini içeren bir video mesaj paylaştı.

Bakanlığın sosyal medyadaki tüm hesaplarından "Koronavirüsten nasıl korunuruz?" başlığıyla paylaşılan videoda, "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları" adı altında öneriler sıralandı.

Mesajda, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuya özen gösterilmesi, egzersiz yaparak hareketli hayat tarzı benimsenmesi, okullarda kış ayları dahil sınıflar ve diğer kapalı alanların sık havalandırılması gerektiği belirtildi.

Enfeksiyonların yayılmasını engellemek için ellerin sık yıkanmasının önemine de işaret edilen mesajda, şu öneriler yer aldı:

"Eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini de ovalayarak, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalı. Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalı. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemli. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalı. Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağı kapatılarak sifon çekilmeli."

ETİKETLER

Sağlık BakanlığıMEBMilli Eğitim BakanlığıMEB okullarMEB KoronavirüsTürkiye KoronavirüsKoronavirüsKoronavirüs önlemKoronavirüs tedbir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24