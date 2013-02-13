MEB okul sütü projesinde bu kez temkinli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk kez geçen yıl okullarda dağıtılan ve birçok ilde öğrencilerin hastaneye kaldırılmasına neden olan okul sütü projesinde bu kez temkinli davrandı.

Süt dağıtılmadan önce velilerden formla izin isteyen bakanlık, süt içildikten sonra da oluşan şikâyetler için yeni bir form oluşturdu. Öğretmenlerin dolduracağı bu form sayesinde Bakanlık, süt içtikten sonra çocuklarda görülen her türlü etkiyi merkezi takip sistemi e-okul ile de izleyecek.

Geçen yılki tecrübeler veliler ve öğrenciler üzerinde olumsuz algıya neden olduğu için bu sene bazı ailelerin ve çocukların dağıtılan sütleri reddettiğini belirten MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Süt içenlerde ne tür rahatsızlık yaşandığını rakamlarla görmek istiyoruz” dediler.