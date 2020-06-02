MEB: Okul öncesi kurumlar yeterli talep olması halinde 19 Haziran'a kadar hizmet verebilecek

Millî Eğitim Bakanlığı, "Okul öncesi kurumlar yeterli talep olması halinde 19 Haziran'a kadar hizmet verebilecek" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın resmî yazıyla illere bildirdiği yeni karara göre, ailelerin taleplerini karşılayabilmek için, velilerin isteği, yeteri kadar müracaat olması ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi durumunda özellikle anne babası çalışan çocuklar için resmi okul öncesi eğitim kurumları da 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabilecek. Açılacak okul öncesi kurumlarda tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile belirlenen diğer kurallara titizlikle uyulacak.

Bakanlığın bu kararıyla devlet kurumlarının fiziki mekanlarının kullandırılarak özel okul ve kreşlerde sağlığı riske edecek şekilde çocuk yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca her ilçe veya mahallede özel okul veya kreş olmadığından bu kararla velilere kolaylık sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Hangi anaokulu ve ana sınıfların açık olacağına, veli talebi ve okulun imkanları doğrultusunda ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek.